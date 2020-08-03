Москва, 3 августа 2020, 09:14 — REGNUM Специалисты решили проблемы с двигателями и тепловизорами новейшего российского танка Т-14 «Армата», заявил 3 августа глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании», — цитирует его ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, концерн «Уралвагонзавод» разработал тяжелую гусеничную платформу «Армата», на базе которой выпускается основной боевой танк Т-14, тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.
Танк Т-14 является на сегодняшний день единственным в мире танком третьего послевоенного поколения.
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