Москва, , 09:02 — REGNUM Росатом рассчитывает за восемь лет утилизировать наиболее опасные радиоактивные объекты, находящиеся сейчас на дне в акватории Арктики. Об этом сообщает 3 августа ТАСС.

Всего в российской Арктике насчитывается 18 тыс. затопленных радиоактивных объектов, но почти 95% их них безопасны из-за заиления. Ещё 5%, а это около 1 тыс. объектов, показывают высокие уровни гамма-излучения.

При этом шесть объектов создают 90% радиационного фона. Это реакторы с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) подводных лодок К-11, К-19 и К-140, атомные субмарины К-27 и К-159, а также отработанное топливо из реактора ледокола «Ленин».

"Даже крайне низкая вероятность утечки радиоактивных материалов из этих объектов — это неприемлемые риски для экосистем Арктики», — подчеркнули в Росатоме.

Все названные объекты будут поднимать со дна, транспортировать к месту утилизации и готовить к длительному хранению. Эти работы продлятся по меньшей мере восемь лет. За состоянием остальных объектов специалисты будут постоянно наблюдать.

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