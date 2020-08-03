Москва, , 08:45 — REGNUM Автозавод в Тольятти приступит к серийному производству отечественного электромобиля Zetta в конце 2020 года, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Об этом сообщает 3 августа ТАСС.

Он отметил, что на ход проекта повлияла пандемия коронавируса, однако до конца года все сертификационные процедуры должны быть завершены. Запуск электромобиля в серию ожидается до конца года.

Возникла необходимость в дополнительных инвестициях в размере 100 млн рублей. Вопрос о выделении этих средств в конце августа рассмотрит экспертный совет Фонда развития промышленности, добавил министр.

Мантуров уточнил, что к настоящему моменту автопроизводитель получил международный код идентификации WMI, предсерийные электромобили уже собраны, а сертификация завершена на 70%. Проект находится на стадии опытно-промышленной сборки.

Экспорт Zetta не исключён, он оговорён по меньшей мере в исходном бизнес-проекте.

Как сообщало ИА REGNUM, первый российский электромобиль Zetta будут выпускать в Самарской области. Это компактный трехдверный автомобиль, способный развивать скорость до 120 км/ч. В начальной комплектации он будет доступен за 450 тыс. рублей.

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