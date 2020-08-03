Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Заявление о готовности продолжать переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке популярного приложения TikTok сделала 3 августа американская корпорация Microsoft.

Обсуждение вопроса о покупке американского сегмента TikTok с компанией ByteDance корпорация Microsoft намерена продолжить в ближайшие недели. В ходе процесса переговоров о приобретении приложения Microsoft надеется и на диалог с правительством США, а также с американским лидером Дональдом Трампом.

При этом Microsoft отмечает, что сделка будет возможна лишь при условии «полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод Соединенным Штатам». Также предполагается, что в случае покупки TikTok к корпорации Microsoft перейдёт контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, Microsoft дал гарантию, что под руководством корпорации все личные данные американских пользователей TikTok останутся только на территории США.

При любых обстоятельствах диалог с ByteDance по вопросу приобретения TikTok будет завершён Microsoft не позднее 15 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке американской корпорацией Microsoft переговоров о покупке американского сегмента китайского приложения TikTok после заявления президента США Трампа о возможном запрете приложения на территории страны.

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