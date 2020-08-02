Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
Отмечается, что корабль приводнился в Мексиканском заливе в 14:48 (21:48 мск).
Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении процесса подготовки к отстыковке американского космического корабля Crew Dragon от МКС для возвращения на Землю с двумя астронавтами на борту.
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