Москва, , 15:41 — REGNUM На Международной космической станции запущена российская система широкополосной спутниковой связи с Землёй. Об этом сообщается в сюжете телестудии Роскосмоса, опубликованном 2 августа.

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Специальное оборудование для спутниковой связи было смонтировано на борту орбитальной станции космонавтом Олегом Кононенко в 2019 году. С помощью этого оборудования информация с МКС передаётся через спутники-ретрансляторы серии «Луч-5Б» и «Луч-5В» в наземный центр ракетно-космической корпорации «Энергия». Эта же система может использоваться и для передачи данных с Земли на МКС.

Директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин отметил, что с помощью этой системы впервые стало возможно проведение двусторонней видео-конференц-связи с членами экипажа МКС. При использовании более ранних средств связи ширины канала не хватало для передачи видео в режиме реального времени на МКС.

«Теперь мы не зависим от наших коллег и американского сегмента [МКС]», — подчеркнул Шадрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля к МКС прибыл российский грузовой корабль «Прогресс МС-15».

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