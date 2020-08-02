Карлайл, , 14:14 — REGNUM В городе Карлайл будет проложена первая в Великобритании автомагистраль, построенная с использованием переработанного пластика. Об этом сообщает портал Business Green.

Изготовленный по новой технологии асфальт будет использоваться для замены покрытия на нескольких дорогах в центре Карлайла. Отмечается, что компания MacRebur уже начала укладку асфальта.

Пластик, получаемый при переработке пакетов и других отходов, позволит улучшить устойчивость дорожного покрытия к сжатию и расширению, вызываемыми изменениями погоды. Это должно продлить срок службы асфальта, замедлив появление трещин и других дефектов покрытия.

Генеральный директор MacRebur Тоби Маккартни объяснил, что переработанный пластик также позволит снизить количество используемого битума, при производстве которого выделяется большое количество углекислого газа. Он добавил, что широкое внедрение этой технологии позволит существенно уменьшить количество выбросов углерода при строительстве автомобильных дорог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве уложили 18 тысяч трамвайных шпал, изготовленных из переработанного пластика.