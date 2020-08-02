Пекин, , 13:44 — REGNUM Каждый третий смартфон, поставленный в Китае во втором квартале текущего года, был оснащён модемом мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

Поставки смартфонов в Китае, как и во всём мире, сократились в первом квартале 2020 года из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. По оценкам экспертов Counterpoint Research, рынок смартфонов в Китае начал восстанавливаться во втором квартале — за этот период было поставлено на 9% больше смартфонов, чем за первую четверть 2020 года.

Отмечается, что общее снижение объёма поставок смартфонов не помешало росту распространения устройств с поддержкой 5G. Если в первом квартале на долю смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения приходилось около 16%, то во втором квартале этот показатель вырос до 33%.

Добавим, что в мае другая исследовательская компания — Gartner — прогнозировала, что в 2020 году на долю смартфонов с поддержкой 5G придётся около 11% от общего объёма глобальных поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Министерстве промышленности и информатизации КНР заявили, что к концу первой половины 2020 года общее количество базовых станций 5G в Китае было доведено до 410 тысяч.

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