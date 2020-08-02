Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Голосовой помощник Cortana перестанет поддерживаться на мобильных устройствах под управлением iOS и Android в начале 2021 года. Об этом сообщается в блоге технической поддержки Microsoft.

Компания Microsoft представила голосовой помощник Cortana в апреле 2014 года. Виртуальный ассистент поддерживался в формате программы для операционной системы Windows 10, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Также Cortana устанавливался на умные колонки Harman Kardon Invoke.

В Microsoft объяснили, что компания пересмотрела стратегию дальнейшего развития голосового помощника. Отмечается, что в будущем Cortana будет преобразована из личного голосового помощника вроде Alexa и Google Nest в часть пакета офисных программ Microsoft 365.

Поддержка приложения Cortana на смартфонах и других мобильных устройствах под управлением iOS и Android будет прекращена в начале 2021 года. Тогда же будет выпущено финальное обновление программного обеспечения для умных колонок Harman Kardon Invoke.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года компания Microsoft представила обновление для операционной системы Windows 10, в которой голосовой помощник Cortana был выделен в отдельную программу.