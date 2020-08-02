Канберра, , 12:12 — REGNUM Часть клиентов австралийского оператора связи Telstra лишалась доступа к сети Интернет из-за кибератаки на серверы компании. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Многие клиенты Telstra не смогли получить доступ к сети Интернет утром 2 августа. Также временно был недоступен сайт компании.

В Telstra объяснили, что причиной этих сбоев стала кибератака, направленная на некоторые из серверов доменных имён DNS. Отмечается, что хакеры применяли атаку типа DoS (от англ. Denial of Service — отказ в обслуживании), направленную на доведение системы до отказа. Представители Telstra заверили, что личные данные пользователей не были скомпрометированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле премьер-министр Австралии Скотт завил о росте количества кибератак в Австралии. Он объявил, что правительство потратит 1,35 млрд австралийских долларов (около 926,1 млн долларов США) в течение следующих десяти лет на укрепление системы информационной безопасности.

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