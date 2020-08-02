Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Объём глобальных поставок планшетных компьютеров во втором квартале вырос на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC.

По оценкам экспертов IDC, во втором квартале 2020 года во всём мире было поставлено 38,6 млн планшетных компьютеров. Отмечается, что рынок вернулся к росту после спада в последнем квартале 2019 и первом квартале 2020 года.

Лидером рынка остаётся американская компания Apple, поставившая 12,4 планшетов, что на 1,3% больше показателей второго квартала предыдущего года. Остальным крупнейшим производителям — компаниям Samsun, Huawei, Amazon и Lenovo — удалось нарастить поставки на 40−50%, отгрузив 7 млн, 4,8 млн, 3,6 млн и 2,8 млн планшетных компьютеров соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2020 года глобальные поставки персональных компьютеров выросли на 11,2% в годовом исчислении.

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