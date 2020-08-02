Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Автомобили Tesla с включенной системой поддержки водителя Autopilot попадают в дорожно-транспортные происшествия в десять раз реже, чем в среднем по США. Об этом сообщается в ежеквартально отчёте Tesla, опубликованном на сайте компании.

Специалисты Tesla изучили аварийность на дорогах США во втором квартале 2020 года. Они установили, что в среднем каждый американский автомобиль попадает в дорожно-транспортное происшествие, проехав 479 тыс. миль (771 тыс. км). Однако при включенной системе Tesla Autopilot этот показатель составил 4,53 млн миль (7,3 млн. км).

Отметим, что такие показатели могут объясняться многими факторами. Как правило, водители используют Autopilot на относительно безопасных маршрутах. Например, эта система часто применяется при длительных поездках по автострадам, где средняя аварийность гораздо ниже, чем на оживлённых городских дорогах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле основатель Tesla Илон Маск заявил, что специалисты компании полностью заменят программную часть системы поддержки водителей Autopilot.

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