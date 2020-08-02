Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Американская компания Apple приобрела стартап Mobeewave, занимающейся разработкой технологии, которая позволяет использовать смартфоны в качестве мобильных платёжных терминалов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Базирующаяся в Монреале компания Mobeewave разработала технологию, которая позволяет использовать смартфон для приёма платежей с помощью банковсокй карты или другого смартфона. Работа системы обеспечивается с помощью специального программного обеспечения и не требует никаких аппаратных дополнений, кроме чипа Near Field Communications (NFC).

По данным Bloomberg, компания Mobeewave стала частью американского гиганта Apple. Отмечается, что стоимость сделки составила около $100 млн. Предполагается, что Apple будет использовать разработки Mobeewave для внедрения этой функции в своих смартфонах iPhone, которые оснащаются чипами NFC с 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года компания Apple приобрела канадский стартап Inductiv, занимающийся разработками в области искуственного интеллект для усовершенствования своего голосового помощника Siri.

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