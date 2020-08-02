Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Предпринятая 4 июля попытка запуска ракеты-носителя Electron с несколькими малыми спутниками завершилась неудачей из-за неисправного элемента в электрической системе, заявил исполнительный директор компании Rocket Lab Питер Бек. Об этом сообщает SpaceNews.

Глава Rocket Lab рассказал, что изучением обстоятельств неудачного запуска занималась специальная комиссия в сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации США. Эксперты установили, что двигатель второй ступени лёгкой ракеты-носителя отключился из-за отказа одного из компонентов в электрической сети.

Питер Бек добавил, что для устранения выявленного недостатка не потребуется вносить значительных изменений в конфигурацию ракеты-носителя. Он отметил, что в Rocket Lab рассчитывают провести следующий запуск ракеты Electron уже в августе текущего года.

Компания Rocket Lab разработала лёгкую ракету-носитель Electron для выведения на околоземную орибту небольших космических аппаратов. Первый запуск ракеты Electron состоялся в 2017 году, после чего в Rocket Lab занялись организацией регулярных коммерческих пусков. Неудачный старт 4 июля прервал серию из 11 успешных пусков ракет Electron.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля ракета Electron стартовала с космодрома Launch Complex 1 на полуострове Махия в Новой Зеландии. Примерно через четыре минуты после запуска отказал двигатель второй ступени ракеты, вследствие чего была потеряна полезная нагрузка компаний Spaceflight Inc., Canon Electronics Inc., Planet и In-Space Missions.

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