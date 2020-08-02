Пекин, , 08:49 — REGNUM Двигатели автоматической межпланетной миссии «Тяньвэнь-1» были запущены 2 августа для первой коррекции орбиты после старта. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Коррекция орбиты была проведена в 07:00 по пекинскому времени (02:00 мск). Для выполнения этой операции двигатель зонда 3000N был запущен на 20 секунд. Отмечается, что при этом также были проверены технические характеристики зонда. Проверка показала, что все системы «Тяньвэнь-1» работают в нормальном режиме.

Первая китайская автоматическая межпланетная миссия на Марс «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля. Ожидается, что космический аппарат выйдет на орбиту вокруг Марса в феврале 2021 года. Через 2−3 месяца после этого от миссии отделится спускаемый аппарат, который доставит на Марс планетоход.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля была запущена миссия NASA «Марс-2020» с марсоходом Perseverance.

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