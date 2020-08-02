Москва, , 08:18 — REGNUM Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» состоится в конце сентября. 2 августа об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, запуск с космодрома «Плесецк» назначен на 29 сентября. Планируется, что ракета «Союз-2.1б» выведет на околоземную орбиту спутники «Гонец-М» № 27, 28 и 29. Система «Гонец» используется для обеспечения связью районов, расположенных вне зоны покрытия сетей GSM.

В ходе предстоящего запуска ракета-носитель «Союз-2.1б» впервые будет использоваться для выведения спутников серии «Гонец». Предыдущие аппараты этой серии запускались посредством ракет-носителей семейства «Рокот». В 2019 году Министерство обороны России завершило эксплуатацию этих ракет из-за того, что в них использовались комплектующие, производимые на территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» на околоземную орбиту был выведен навигационный спутник «Глонасс-М».