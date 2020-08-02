Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Руководство китайской компании ByteDance согласилось продать американское подразделение TikTok корпорации Microsoft, чтобы избежать санкций правительства США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что готов запретить приложение TikTok на территории Соединённых Штатов. Это мобильное приложение используется для обработки и публикации видеороликов, в правительстве США считают, что владеющая приложением компания ByteDance может передавать данные об американских пользователях TikTok правительству Китая.

СМИ сообщали, что этому заявлению Трампа предшествовали переговоры о приобретении американского подразделения TikTok корпорацией Microsoft. По данным Reuters, предварительные переговоры закончились неудачей из-за того, что в ByteDance хотели сохранить долю в американском бизнесе.

Отмечается, что 1 августа руководство ByteDance пересмотрело эту позицию и согласилось на условия Microsoft. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники подтверждает, что в ByteDance готовы полностью продать американское подразделение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа генеральный менеджер американского подразделения TikTok Ванесса Паппас заявила, что администрация социальной сети рассчитывает продолжить деятельность в США.

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