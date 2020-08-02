Москва, , 07:26 — REGNUM Полёт двух туристов к Международной космической станции запланирован на конец 2021 года. 1 августа об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Организатором полёта выступит американская компания Space Adventures, подписавшая соответствующее соглашение с Роскосмосом. Туристы будут доставлены на МКС на борту российского корабля серии «Союз». Запуск с космодрома «Байконур» запланирован на конец 2021 года. В Роскосмосе отметили, что имена туристов будут раскрыты в начале следующего года.

Все предыдущие туристические полёты на МКС также организовывала компания Space Adventures в сотрудничестве с Роскосмосом. Всего в период с 2001 по 2009 год орбитальную станцию посетили семь туристов, один из которых побывал на МКС дважды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года компания Space Adventures подписала контракт с двумя частными лицами, которые отправятся на МКС в 2021 году. Согласно условию договора, один из туристов совершит выход в открытый космос в сопровождении члена экипажа МКС.

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