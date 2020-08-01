Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Организовавшие массовый взлом учётных записей в Twitter хакеры использовали фишинговую атаку для получения доступа к внутренним инструментам компании. Об этом сообщается в блоге Twitter.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

В ночь с 15 на 16 июля группа хакеров взломала 130 учётных записей известных деятелей из США в социальной сети Twitter. В частности, в распоряжении киберпреступников оказались аккаунты бывшего президента США Барака Обамы, бизнесмена Илона Маска и рэп-исполнителя Канье Уэста. Вскоре после атаки в Twitter заявили, что хакеры использовали инструменты, доступные только сотрудникам компании.

Предварительные результаты расследования показали, что киберпреступники получили доступ ко внутренним системам Twitter, организовав предварительную хакерскую атаку на некоторых сотрудников компании. Отмечается, что сотрудники Twitter подверглись фишинговой атаке. Так называют вид мошенничества, направленный на получение доступа к паролям и другой конфиденциальной информации.

Эта атака позволила хакерам сначала получить доступ нескольким учётным записям сотрудников Twitter, а после этого и к внутренней сети компании. В Twitter заверили, что в компании усовершенствуют методы защиты внутренних систем от несанкционированного доступа, а также проведут дополнительную подготовку сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля двум гражданам США и гражданину Великобритании были предъявлены обвинения во взломе аккаунтов в социальной сети Twitter.

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