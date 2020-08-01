Берлин, , 13:35 — REGNUM Представитель Huawei в Германии Дэвид Ванг призвал правительство канцлера Ангелы Меркель не создавать специальных барьеров для китайской компании при развёртывании сети мобильной связи 5G. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Правительство Германии рассматривает вопрос о возможном ужесточении правил сертификации для компаний, участвующих в создании сети 5G. Ожидается, что окончательное решение будет принято в начале осени.

В настоящее время оборудование Huawei используется всеми тремя крупнейшими операторами связи Германии. При этом некоторые политики считают, что правительство должно последовать примеру США и Великобритании и запретить использовать оборудование Huawei для сетей 5G.

Представитель Huawei Дэвид Ванг призвал правительство Германии принять единые критерии безопасности для всех компаний, не вводя специальных ограничений для Huawei.

«Правильным способом обеспечения безопасности сетей станет принятие жёстких и одинаковых для всех критериев», — подчеркнул Ванг.

Отметим, на запрете использования оборудования Huawei при создании сетей связи 5G в странах-союзниках настаивает правительство США. Американские политики обвиняют китайскую компанию в связях с правительством и разведывательными службами Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливер Дауден заявил, что оборудование Huawei не будет использоваться при создании сетей связи 5G в Великобритании.

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