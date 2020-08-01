Сучжоу, Китай, , 13:04 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung прекратит производство персональных компьютеров на своём последнем заводе в Китае Samsung Electronics Suzhou Computer. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Завод в городе Сучжоу является последним предприятием по производству компьютеров Samsung в Китае. Он был запущен в 2002 году, а в 2012 году на предприятии работало 6500 человек.

В последние годы южнокорейская компания постепенно сокращала объёмы производства на Samsung Electronics Suzhou Computer, а сейчас решила полностью остановить завод. Отмечается, что причиной этого решения стала «жёсткая конкуренция на рынке». Samsung сохранит в Сучжоу центр исследований и разработок, сотрудникам Samsung Electronics Suzhou Computer будет представлена возможность переезда и трудоустройства на другие заводы южнокорейской компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания Samsung объявила о закрытии своего последнего завода по производству смартфонов в Китае.