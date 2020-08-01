Пекин, , 12:41 — REGNUM Китайский разработчик беспилотных летательных аппаратов EHang представил модель EHang 216 °F , предназначенную для тушения пожаров в высотных зданиях. Об этом сообщает пресс-служба EHang.

Демонстрация новой модели беспилотника проводилась в условиях, приближенных к реальным. Аппарат EHang 216 °F использовался для тушения специально устроенного пожара в заброшенном высотном здании в городе Юньфу.

Максимальная высота полёта EHang 216 °F составляет 600 метров. Беспилотник может поднять на эту высоту до 150 литров огнегасящей смеси. Благодаря специальной системе, обрабатывающей изображения с видеокамер, беспилотник определяет эпицентр пожара и распыляет смесь через окно высотки.

В EHang отметили, что новая модель стала первым противопожарным тяжёлым беспилотником. Ожидается, что такими аппаратами будут оснащаться городские противопожарные службы, что позволит существенно повысить скорость реагирования на пожары в многоэтажных домах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Управление гражданской авиации Китая выдало компании EHang разрешение на проведение лётных испытаний тяжёлого пассажирского беспилотника Ehang 216.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае одобрили испытания тяжёлых беспилотных аэромобилей