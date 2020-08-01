Пекин,
1 августа 2020, 12:41 — REGNUM Китайский разработчик беспилотных летательных аппаратов EHang представил модель EHang
Демонстрация новой модели беспилотника проводилась в условиях, приближенных к реальным. Аппарат EHang
Максимальная высота полёта EHang
В EHang отметили, что новая модель стала первым противопожарным тяжёлым беспилотником. Ожидается, что такими аппаратами будут оснащаться городские противопожарные службы, что позволит существенно повысить скорость реагирования на пожары в многоэтажных домах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Управление гражданской авиации Китая выдало компании EHang разрешение на проведение лётных испытаний тяжёлого пассажирского беспилотника Ehang 216.
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