Москва, , 12:06 — REGNUM Не использовать общественные сети Wi-Fi для совершения финансовых операций и посещения социальных сетей порекомендовали эксперты в сфере информационной безопасности, опрошенные 1 августа РИА Новости.

Специалист по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов объяснил, что в общедоступных Wi-Fi сетях, как правило, не шифруется трафик. Поэтому злоумышленники могут подключиться к этой же общественной точке и получить персональные данные пользователей, проанализировав передаваемые данные.

«Тут можно провести аналогию с кулуарным разговором на мероприятии, который может подслушать любой участник и затем воспользоваться полученной информацией в своих целях», — добавил консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов.

При использовании общественных Wi-Fi сетей специалисты рекомендуют не использовать электронную почту, социальные сети, мобильные банки, а также другие сервисы, требующие авторизации. Операционный директор центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании «Ростелеком» Антон Юдаков подчеркнул, что открытые Wi-Fi сети можно использовать только для поиска общей информации, например, расписание транспорта или прогноза погоды.

Заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова добавила, что для безопасного доступа к требующим личной информации сервисам нужно использовать мобильный интернет. Она также посоветовала отключить автоматическое подключение к Wi-Fi сетям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в проведённом для МВД РФ исследовании эксперты предупредили, что в 2020 году количество преступлений в информационной сфере в России может вырасти вдвое в сравнении с предыдущим годом.