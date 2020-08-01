Москва, , 11:36 — REGNUM Рейтинг лучших стереофонических наушников, доступных в России, составили специалисты Роскачества совместно с коллегами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты протестировали 199 пар беспроводных и проводных наушников от 35 разных производителей. Устройства оценивались по следующим критериям: «Функциональность», «Качество звука», «Передача звука» и «Комфорт и прочность».

По состоянию на конец июля в пятёрку лучших беспроводных наушников вошли модели Apple AirPods Pro, Sony WH-1000XM3, Sony WH-H900N, Sennheiser RS175 и Apple AirPods. Среди проводных наушников лучшими моделями признаны Bose SoundSport, Audio Techica ATH-MSR7, Sennheiser Urbanite I XL, Apple ME186 и Bose QuietComfor 20i. Самыми удачными новыми моделями, вышедшими весной и летом 2020 года, названы Sennheiser Momentum True Wireless 2, Sennheiser HD 300, Sennheiser PXC 550-II, Marshall Monitor II A.N.C и Samsung Galaxy Buds+.

В Роскачестве отмечают, что в исследование не включались профессиональные студийные наушники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Роскачестве представили рейтинг музыкальных приложений для мобильных устройств. Лучшими были названы «Яндекс.Музыка и подкасты», Apple Music, BOOM, Deezer и «МТС Music».

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