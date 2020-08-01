Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Американская компания Nvidia Corp. продвинулась в переговорах о приобретении разработчика чипов ARM у японской холдинговой компании SoftBank Group Corp. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Впервые Bloomberg сообщил о возможной продаже ARM 23 июля. Отмечается, что за истекшую неделю сторонам удалось значительно продвинуться в переговорах об условиях сделки. Ожидается, что она может быть заключена в течение нескольких недель.

Компания ARM была приобретена японской корпорацией SoftBank в 2016 году за $32 млрд. Аналитик Rosenblatt Securities Ганс Мозесман заявил, что стоимость ожидаемой сделки между Nvidia и SoftBank составит около $55 млрд. Отмечается, что эта сделка может стать крупнейшей за всю историю полупроводниковой промышленности.

Разрабатываемые базирующейся в Великобритании компанией ARM процессоры используются во многих современных компьютерах и мобильных электронных устройствах. Клиентами ARM являются ведущие производители электроники, включая Apple, Qualcomm, AMD и Intel.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Apple объявили о постепенном отказе от процессоров Intel и переходе на собственные процессоры Apple Silicon на базе архитектуры ARM.