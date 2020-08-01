Пекин, , 10:31 — REGNUM Объём глобальных поставок смартфонов китайской компании Huawei впервые превысил показатели южнокорейского производителя Samsung во втором квартале 2020 года. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

По данным исследовательской компании Counterpoint Research, в период с апреля по июнь текущего года компания Huawei поставила 54,8 млн смартфонов. Объём поставок смартфонов Samsung за этот же период составил 54,2 млн устройств. Лидерство Huawei во втором квартале подтвердили и эксперты другой компании — International Data Corporation.

Общий объём рынка из-за экономических последствий пандемии новой коронавирунсой инфекции во втором квартале 2020 года сократится на 24% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Заместитель директора Counterpoint Research Тарун Патхак отметил, что именно уникальные условия, созданные COVID-19, позволили Huawei обойти Samsung.

Эксперт объяснил, что китайский рынок смартфонов начал восстанавливаться быстрее, чем рынки стран Европы, Северной и Южной Америки. Huawei является крупнейшим поставщиком на рынке Китая, тогда как долю Samsung в этой стране приходится около 1% от общего объёма поставок.

В Counterpoint Research считают, что поставки Samsung восстановятся во второй половине 2020 года. Этому должно способствовать восстановление ключевых рынков сбыта южнокорейской компании и запуск продаж нескольких новых моделей смартфонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года компания Samsung поставила около 58,3 млн смартфонов, а Huawei — около 49 млн.