Москва, , 09:46 — REGNUM Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» в ближайшее время будет отправлен на космодром «Байконур» для подготовки к запуску. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что после доставки на космодром будут проведены дополнительные испытания модуля. Запуск «Науки» к Международной космической станции запланирован на апрель 2021 года.

В прямом эфире телеканала «Россия-24» генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что модуль «Наука» оснащён самым современным оборудованием. Он добавил, что Россия стала единственной из стран-участниц МКС, подготовившей возможность расширения рабочего пространства на орбитальной станции.

«К сожалению, это превратилось в космический долгострой. Я рад тому, что новая команда собралась с силами и эту задачу решила», — подчеркнул Рогозин.

Модуль «Наука» планировали включить в состав МКС ещё в 2007 году. Сроки запуска модуля неоднократно сдвигались, а в 2013 году в элементах топливной системы модуля были выявлены посторонние металлические частицы. После этого была проведена модернизация модуля, а в 2019 году топливные баки прошли испытания после устранения неполадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле специалисты Центра им. Хруничева успешно завершили вакуумные испытания лабораторного модуля «Наука».

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