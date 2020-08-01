Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила запрос компании Amazon о размещении более трёх тысяч спутников на околоземной орбите для предоставления услуг широкополосного доступа к сети Интернет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проект спутникового интернета Amazon, получивший название Kuiper, предусматривает выведение на околоземную орбиту 3236 космических аппаратов. Планируется, что спутники для этой группировки будут спроектированы и произведены в новом исследовательском центре Amazon в городе Редмонд.

В решении FCC, утверждающем соответствующую заявку Amazon, отмечается, что 50% из заявленного количества спутников должны быть выведены на орбиту к 2026 году. Полностью группировка должна быть сформирована не позднее 2029 года.

О разработке собственного проекта спутникового интернета компанией Amazon стало известно в апреле 2019 года. Официальная заявка в FCC была подана в июле того же года. Планируется, что система Kuiper будет доступна на всей поверхности Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время другая американская компания — SpaceX — занимается созданием аналогичной системы спутникового интернета Starlink. Очередная партия спутников этой системы была развёрнута на околоземной орбите 13 июня.

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