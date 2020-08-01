Москва, , 08:21 — REGNUM Роскосмос расторг трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым 31 июля, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Решение о расторжении договора было принято по медицинским причинам. Отмечается, что Тихонов сам решил уйти из отряда космонавтов «в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья». В Роскосмосе добавили, что в настоящее время российский отряд космонавтов состоит из 31 человека, включая 8 кандидатов в космонавты-испытатели.

Николай Тихонов был зачислен в отряд космонавтов в 2006 году, в июне 2009 года ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». В 2015—2016 году Тихонов входил в состав дублирующего экипажа долговременной экспедиции Международной космической станции.

В 2017 году Тихонов был включён в состав основного экипажа МКС-57/58. Планировалось, что он отправится на орбитальную станцию на корабле «Союз МС-10», однако состав экипажа был изменён из-за корректировки программы полётов. В 2018 году Тихонов был зачислен в состав основного экипажа корабля «Союз МС-16» и экспедиции МКС-63.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Роскосмосе объявили, что готовящиеся к полёту на корабля «Союз МС-16» космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин заменены на дублёров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера по медицинским показаниям.