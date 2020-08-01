Москва, , 07:54 — REGNUM Запущенные посредством ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» выведены на орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников Центра им. Хруничева, Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и «Информационных спутниковых систем» имени академика Решетнёва с «блестящим завершением космической миссии». Отмечается, что проведённый 31 июля пуск стал 20-ым подряд безаварийным для ракет-носителей семейства «Протон».

"Россия восстановила утраченное лидерство в классе тяжёлых ракет», — подчеркнули в Роскосмосе.

Для окончательного размещения спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» в целевых точках потребуется около 160 суток. Для этого будут применены установки с электрореактивными двигателями СПД-100В.

Космические аппараты серии «Экспресс» будут использоваться для предоставления услуг связи, включая доступ к сети Интернет, а также для цифрового телерадиовещания. Планируется, что спутники проработают на орбите не менее 15 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля 00:25 мск с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Протон-М» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Через 18 часов космические аппараты успешно отделились от разгонного блока «Бриз-М».

Читайте ранее в этом сюжете: Оба спутника «Экспресс» отошли от разгонного блока «Бриз-М»