Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Китайское приложения для создания и обмена видеороликами TikTok будет запрещено на территории Соединённых Штатов, заявил президент США Дональд Трамп 31 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

В правительстве США неоднократно проявляли озабоченность в связи с популярностью TikTok. Разработчик приложения — китайская компания ByteDance — обвиняется в связях с правительством КНР. В США считают, что собираемые мобильным приложением личные данные американцев могут использоваться военными и разведывательными структурами Китая. Президент США Дональд Трамп пообещал поставить точку в этом вопросе.

«Что касается TikTok, мы запретим это приложение в Соединённых Штатах… Я подпишу соответствующий документ завтра», — заявил Трамп.

Этому заявлению предшествовали публикации о ведущихся переговорах по возможному поглощению TikTok корпорацией Microsoft или другой американской компанией. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники отмечает, что переговоры закончились неудачей из-за желания компании ByteDance сохранить долю в приложении, а также слишком высокой оценки TikTok (в китайской компании рассчитывали получить от этой сделки более $50 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Bloomberg заявили, что переговоры по приобретению TikTok ведёт не только корпорация Microsoft, но и медиаконгломерат The Walt Disney Company и оператор сотовой связи Verizon.

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