Куру, Франция, , 03:06 — REGNUM Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА) с космодрома Куру вновь отменили из-за технических неполадок, сообщала 1 августа пресс-служба компании-разработчика носителя Arianespace.

«Предстартовый отсчет был остановлен из-за поступившего в последний момент «красного сигнала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск был отменён за четыре минуты до старта.

Напомним, ракета должна была вывести на околоземную орбиту три спутника различного назначения. Ранее в Arianespace уже сообщали о переносе даты запуска в связи с необходимостью проведения дополнительных технических проверок.

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