Москва, , 21:12 — REGNUM Два телекоммуникационных спутника «Экспресс» благополучно отделились от разгонного блока «Бриз-М», сообщает 31 июля госкорпорация «Роскосмос» на своей странице в Twitter.

Оба спутника передают на Землю телеметрические данные, уточняют в «Роскосмосе».

"Есть штатное отделение второго космического аппарата! «Экспресс-103» взят на управление. Солнечные батареи раскрыты», — указано в сообщении госкорпорации.

На данный момент оба российских телекоммуникационных спутника взяты на управление представителями заказчика космического запуска.

Довыведение спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» осуществляется при помощи двух электрореактивных двигателей СПД-100В.

Напомним, в ночь на 31 июля ракета-носитель «Протон-М», стартовав с космодрома Байконур, вывела на суборбитальную траекторию разгонный блок «Бриз-М» с двумя спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» на борту.

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