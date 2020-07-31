Вашингтон, 31 июля 2020, 17:57 — REGNUM Министерство обороны США опубликовало официальную заявку на разработку новой системы маскировки, скрывающей бронетехнику не только в оптическом, но также и в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
Компании-разработчики, желающие принять участие в конкурсе, могут регистрироваться до 8 августа 2020 года.
Новая система должна обеспечивать быструю и надежную маскировку военной техники в движении и на позициях.
Система должна скрывать технику от приборов наблюдения, работающих в ультрафиолетовом, оптическом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасных спектрах, а также в радиолокационном диапазоне электромагнитных волн с частотой от 1 до 100 гигагерц.
Минимальным требованием является обеспечение искажения размеров и форм различной военной техники, усложняющего её идентификацию.
Читайте ранее в этом сюжете: Мантуров оценил влияние пандемии на сроки выполнения гособоронзаказа