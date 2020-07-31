Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Министерство обороны США опубликовало официальную заявку на разработку новой системы маскировки, скрывающей бронетехнику не только в оптическом, но также и в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Военная техника армии США (сс) U.S. Army. Sgt. Sarah D Williams

Компании-разработчики, желающие принять участие в конкурсе, могут регистрироваться до 8 августа 2020 года.

Новая система должна обеспечивать быструю и надежную маскировку военной техники в движении и на позициях.

Система должна скрывать технику от приборов наблюдения, работающих в ультрафиолетовом, оптическом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасных спектрах, а также в радиолокационном диапазоне электромагнитных волн с частотой от 1 до 100 гигагерц.

Минимальным требованием является обеспечение искажения размеров и форм различной военной техники, усложняющего её идентификацию.

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