Вашингтон, , 15:23 — REGNUM В сети появился тизер электрокара Cadillac Lyriq. Изображение авто разместила пресс-служба американской компании.

Электрокар Cadillac Lyriq Пресс-служба Cadillac

На опубликованном фото запечатлена огромная дверца порта зарядки и левое переднее колесо новинки. Массивный лючок порта зарядки открывается вперед. Сам порт зарядки обрамляет светодиодная подсветка.

Колёса нового электрокара, судя по тизеру, будут иметь направленные ободки с высокими стильными спицами, которые выглядят как глянцевые черные.

На данный момент большинство технических деталей модели держится в секрете, но известно, что электрокроссовер от Cadillac будет создан на модульной платформе General Motors, которая была разработана инженерами корпорации специально для электромобилей.

Ранее стало известно, что General Motors зарегистрировал в США новое имя — Symboliq для моделей Cadillac с электромотором.

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