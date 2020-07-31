Пекин, , 14:15 — REGNUM Компания Maxus (принадлежит китайскому концерну SAIC) на автошоу в китайском городе Чэнду представила концептуальную модель нового пикапа Maxus. Об этом сообщается на сайте «Авторевю».

Пикап ещё не обрёл название. Он получил «посвежевшей» дизайн лицевой и задней частей.

Но самые большие изменения произошли в салоне концепт-кара. Автопроизводитель оснастил модель единым блоком с двумя экранами для «приборки» и информационно-развлекательного комплекса.

Какой мотор будет установлен в пикап пока неизвестно. На данный момент актуальные версии модели T60 и T70 продаются с 163-сильным турбированным дизельным мотором рабочим объёмом два литра либо с бензиновым агрегатом такого же объёма, но с 213-сильным турбированным двигателем.

Премьера серийной версии концептуальной модели ожидается до конца текущего года.

Ранее компания Chevrolet представила обновлённый пикап Colorado для рынка Южной Америки. Там он будет продаваться под индексом S10.

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