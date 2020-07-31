Лондон, , 13:53 — REGNUM Британская компания Electric Assisted Vehicles Limited (EAV) выпустила новый, сверхлегкий, коммерческий автомобиль 2Cubed eCargo с электромотором и велосипедными педалями. Об этом сообщается на сайте Igrader.ru.

2Cubed eCargo Igrader.ru

Новинка предназначена для доставки еды, а также она подойдет для обслуживания самых разных инфраструктурных объектов.

Новинка оснащена стационарной коробкой с адаптивной системой стеллажей. Для постройки электрогрузовика была использована модульная система.

Весит авто 90 кг без фургона и 125 кг с фургоном. Длина модели равна 2,74 м. Электромотор может разогнать мини-грузовик до 6 км/ч. Чтобы ещё больше увеличить скорость придётся использовать педали. С их помощью скорость машины можно нарастить до 25 км/ч.

Без подзарядки новинка может проехать до 96 км.

Напомним, в первом полугодие 2020 года самым продаваемым электрокаром в РФ стал Nissan Leaf. Его средняя цена на российском рынке составляет 638 500 рублей.

Читайте также: Обнародованы подробности об электрическом седане Lucid Air