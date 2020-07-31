Тольятти, Самарская область, , 12:58 — REGNUM Рядом с основным предприятием компании АвтоВАЗ в Тольятти могут открыть участок по производству кузова для родстера «Крым». Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Стоит отметить, что АвтоВАЗ никак не связан с вышеупомянутым проектом. Созданием модели «Крым» уже пару лет занимается МГТУ им. Баумана.

По словам ректора тольяттинского вуза Михаила Криштала, Тольяттинский государственный университет (ТГУ) может самостоятельно выпускать несущие каркасы и крупногабаритные внешние панели для авто.

Криштал подчеркнул, что у ТГУ есть опыт строительства автомобилей. Ранее здесь разработали два концепта лёгких вседорожников на основе «Нивы».

Напомним, официальная премьера отечественного родстера «Крым» состоялась в 2016 году. Премьера второй версии автомобиля прошла в сентябре 2019 года.

Читайте также: Родстер «Крым» могут укомплектовать 7-ступенчатым «автоматом»