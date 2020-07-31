Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Redline Restorations выставило на продажу Fiat 500 c мотором от Honda Civic Type R. Об этом сообщается на сайте компании.

Авто создано в единственном экземпляре. Кроме мощного движка модель имеет весьма необычную внешность. Тюнеры увеличили колёсные арки, поставили дополнительные воздухозаборники, а в кабине автомобиля имеется модернизированная панель и спортивный руль усеченной формы.

Под капотом Fiat 500 функционирует мотор от Honda Civic Type R — 1,6-литровый B16B мощностью 194 л. с. С этим двигателем работает 5-скоростная «механика».

Стоит авто 85 тыс. долларов (порядка 7,3 млн рублей).

Ранее компания Fiat анонсировала в Бразилии продажу нового компактного кроссовера с турбированным мотором рабочим объёмом и мощностью 120−130 л. с. Это авто должно стать конкурентом Hyundai Creta и Nissan Kicks.

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