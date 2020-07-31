Пекин, , 11:45 — REGNUM Китайская компания Zontes (принадлежит Tayo Motorcycle Technology Co) представила свой новый мотоцикл VX310. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Байк укомплектован 312-кубовым мотором с жидкостным охлаждением. Мощность данного движка равна 35 «лошадей».

Специалисты Zontes снабдили мотоцикл двойными светодиодными фарами, регулируемым ветровым стеклом, двумя грузовыми отсеками на обтекателе, а также TFT-дисплеем.

Ожидается, что новый мотоцикл будет стоить от 4690 до 5390 евро (от 404 до 464 тыс. рублей).

Дата старта продаж байка пока не сообщается.

Ранее итальянская компания Ducati провела тестирование прототипа мотоцикла Ducati Multistrada V4.

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