Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Duramax Specialties создало дизельную версию полноразмерного внедорожника Chevrolet Suburban/GMC Yukon XL. Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты компании по желанию клиента оснастить авто дизельными двигателями V8 версий Duramax LBZ, LMM или LML. С этими моторами агрегатируется шестискоростная автоматическая трансмиссия Allison.

Помимо мощного движка покупатели могут заказать в ателье множество других улучшений, в частности модернизацию рамы вседорожника.

Кроме того, в ателье также могут модернизировать подвеску внедорожников, а также установят новые нижние шаровые опоры, рулевые тяги и амортизаторы компании Bilstein.

Ранее стало известно, что компания Chevrolet из-за неисправности топливной системы отправляет на ремонт более 614 тыс. машин.

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