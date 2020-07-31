Сеул, , 11:30 — REGNUM Военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II спустя 10 дней после его запуска в космос успешно вышел на околоземную орбиту. Об этом 31 июля сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на Корейское агентство оборонного развития.

«Спутник Anasis-II, запущенный на прошлой неделе из американского штата Флорида с помощью ракеты Falcon-9, занял позицию на фиксированной орбите на высоте около 36 тыс. километров над Землёй 31 июля в 7:11 утра по корейскому времени (1:11 мск — ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что управление космическим спутником Anasis-II передадут военным Южной Кореи в октябре нынешнего года, после того как создавшая его компания Airbus Defence and Space проверит его на пригодность к эксплуатации.

Кроме этого, подчеркивается, что в связи с успешным запуском Anasis-II Южная Корея стала десятой в мире страной, обладающей военными спутниками связи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее провели опрос на тему переноса столицы из Сеула в Сэджон.