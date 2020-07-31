Москва, , 11:06 — REGNUM Спутники помогут в поиске людей в России. Как заявили в Роскосмосе, речь идёт о создаваемой в рамках программы «Сфера» спутниковой группировке «Марафон».

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Как пояснил исполнительный директор госкорпорации по науке и перспективным программам Александр Блошенко, всего в группировку войдёт 264 аппарата, которые будут способны «предоставлять услуги по поиску людей».

«Мы в состоянии создать небольшие переносные датчики, […] которые могут быть интегрированы в какие-то гаджеты — в куртки, браслеты, — приводит ТАСС слова Блошенко. — По аналогии с антилавинными биперами, которые используют горнолыжники».

Он добавил, что сигнал с этих устройств будет приходить на пульт МЧС или поисковой службы.

Как сообщало ИА REGNUM, о проекте «Сфера», который предполагает запуск на орбиту более 600 спутников, в 2018 году в ходе прямой линии сообщил президент России Владимир Путин. Известно, что в программу в том числе войдут группировки геостационарных спутников связи «Ямал» и «Экспресс», а также высокоэллиптических «Экспресс-РВ».