Нюрбург, Германия, , 10:50 — REGNUM На гоночной трассе Нюрбургринг прошли испытания закамуфлированного прототипа британского внедорожника Defender с мотором V8. Снимки с тестов размещены на сайте издания Motor1.

В фотообъектив журналистов попал абсолютно чёрный экземпляр Defender с четырьмя выхлопными трубами и большими тормозными дисками с суппортами красного цвета. Других внешних отличий от актуальной версии у обновлённого Defender замечено не было.

Ожидается, что новый вседорожник может использовать модернизированный 4,4-литровый мотор V8 производства компании BMW, а его мощность составит 500 л. с.

Нынешний восьмицилиндровый мотор обеспечивает производительность в 617 л. с. (750 Нм).

В продажу будущая новинка поступит не ранее второй половины следующего года.

Ранее британское тюнинг-ателье Twisted Automotive представило электрическую версию Land Rover Defender. Всего будет создано 30 единиц таких электрокаров. Они будут продаваться исключительно на американском авторынке.

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