Москва, , 10:39 — REGNUM Телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» доставлены на орбиту Земли ракетой-носителем «Протон-М», которая стартовала с космодрома Байконур 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Старт ракеты состоялся в 00:25 мск, запуск прошёл в штатном режиме. Разгонный блок «Бриз-М» отделился от третьей ступени ракеты через 10 минут после старта, первое включение его двигателей также прошло штатно.

Целевой орбиты с минимальной высотой 16,6 тыс. км и максимальной 54,9 тыс км разгонный блок должен достичь к 18:00 мск. Спутник «Экспресс-80» отделится от блока в 18:24, «Экспресс-103» — в 18:41.

Геостационарной орбиты спутники достигнут с помощью собственных электрореактивных двигателей, начало их эксплуатации запланировано на январь-февраль 2021 года.

Телекоммуникационные космические аппараты среднего класса «Экспресс-80» и «Экспресс-103» произведены в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва». Их назначение — обеспечить услуги фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передача данных на территории России и стран СНГ в C-, Ku‑ и L-диапазонах.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты «Протон-М» со спутниками должен был состояться 30 июля, однако был отложен на следующие сутки из-за необходимости дополнительной проверки.

Читайте также: Источник назвал причину переноса запуска «Протон-М» со спутниками