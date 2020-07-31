Берлин, , 09:52 — REGNUM Немецкое тюнинговое ателье Brabus GmbH представило комплект улучшений для Mercedes-Benz GLB. Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты ателье оснастили модель новым передним спойлером, двумя боковыми воздухозаборниками, светодиодными фонарями, вмонтированными в крышу, а также задним спойлером на крышке багажника.

Также Mercedes-Benz GLB укомплектован новыми патрубками системы выхлопа диаметром 90 мм и колёсами на 18, 19 и 20 дюймов. «Обут» автомобиль в шины Continental, Pirelli и Yokohama размерностью 255/40.

Производительность движка рестайлинговой модели выросла с 221 л. с. до 267 «лошадей». Такой мотор позволяет GLB набирать «сотню» за 6,6 секунды. Максимальная скорость равна 240 км/ч.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz планирует в 2022 году выпустить новый семейный компактвэн T-Class. Компания уже обнародовала первый тизер, передающий образ будущей новинки.

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