Вашингтон, 31 июля 2020, 09:34 — REGNUM Специалисты NASA смогли получить данные телеметрии с марсохода Perseverance, сообщается на сайте американского космического агентства.
Отмечается, что космический аппарат исправен и он продолжает полёт к Марсу.
Специалистам также удалось решить проблему, связанную с сильным сигналом, поступающим с марсохода. Учёные изменили настройки приемников, уточнили в агентстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance. В рамках этой миссии на Марс будет доставлен планетоход, предназначенный для изучения поверхности планеты и её геологической истории.
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