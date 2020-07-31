Берлин, , 09:13 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen подал заявку на регистрацию нового товарного знака под названием «e-Beetle». Соответствующий документ размещён в Бюро интеллектуальной собственности ЕС.

Вероятно, что под новым товарным знаком будет возрожден легендарный «Жук», но уже с электрическим агрегатом.

Стоит отметить, что в линейке марки нет машин, похожих на Beetle, в то время как число фанатов «Жука» за долгие годы выпуска модели выросло. Так что обновленная версия этого авто обязательно найдёт своего покупателя.

Если версия о новом электрокаре подтвердится, то он будет базироваться на платформе MEB, которая разрабатывалась специально для электрокаров.

Напомним, Volkswagen планирует выпустить на авторынке России кроссовер Tharu, который является по своей сути копией Skoda Karoq.

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