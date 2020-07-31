Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Американское автопредприятие Lucid Motors создаёт седан под названием Lucid Air, который уже сейчас называют «убийцей Теслы». Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Официальная премьера нового электрокара Lucid Air состоится 9 сентября текущего года.

Будущая новинка получит передовой комплекс водительских помощников DreamDrive. Он имеет 19 опций. При этом со временем список ассистентов пополнится еще восемью опциями.

Также автопроизводители снабдили модель системой безопасности Lucid Air, которая состоит из 32 сенсоров. В их числе есть дальнобойный лидар с высоким разрешением. Отдельно стоит отметить систему, которая следит за самочувствием водителя.

Мощность авто может превысить отметку в 1000 «лошадей». С 0 до 100 км/ч электрокар будет разгоняться за 2,5 секунды. Запас хода автомобиля на одном заряде составит 640 км.

Напомним, по итогам первых шести месяцев текущего года наибольшим спросом в России среди электромобилей пользовался Nissan Leaf.

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