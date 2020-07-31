Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Американская корпорация Apple перенесла сроки продажи новых iPhone на более поздний срок, передает Bloomberg.

По данным агентства, iPhone 12 в 2020 году представят «на несколько недель позже», чем обычно.

По словам финансового директора Apple Лука Маэстри, приблизительные сроки проведения мероприятия запланированы на октябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы компания Apple представляет новые флагманские смартфоны в сентябре, однако из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году американской компании пришлось задержать производство новых смартфонов.

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